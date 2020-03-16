Верховная Рада Украины из-за вспышки коронавируса отменила пленарные заседания. До 3 апреля народные избранники будут работать в комитетах.

Как передает Telegram-канал "Политика Страны", это говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский не смог продавить требование, чтобы депутаты работали во время карантина.

"Рада отменила пленарные заседания. До 3 апреля работа в комитетах. То есть Зеленский не смог продавить пленарную работу, чтоб принять закон о земле для МВФ. Вопрос по кредиту от Фонда таким образом зависает надолго", - говорится в сообщении.

Однако, из-за ситуации на мировых рынках и введении карантина в ряде городов, это может обернуться для Украины серьезными последствиями.

"Хотя с учётом масштаба проблем в мировой и украинской экономиках (в ближайшие дни в Украине на карантин встанет почти вся сфера услуг плюс идёт падение цен на наш экспорт, а инвесторы избавляются от украинских госбумаг) обсуждаемые 5 с лишним миллиардов от МВФ все равно не спасёт отцов украинской демократии", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, со вторника, 17 марта, Киевская городская государственная администрация ограничит въезд и выезд из столицы из-за карантина. Соответствующее решение было принято 16 марта на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Также "Страна" писала, что с 16 марта в Киеве закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны. Работать будут только хозяйственные и продуктовые магазины, АЗС, банки и банкоматы. Еду можно будет заказывать в заведениях общепита на дом.