В атакованном эпидемией коронавируса Китае падение промышленного производства в первые два месяца этого года стало сильнейшим за последние 30 лет.

В январе-феврале оно рухнуло на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в декабре, когда в КНР еще не распроcтранилась эпидемия, этот показатель вырос на 6,9%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные китайских властей.

По данным агентства, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Больший обвал произошел в сфере торговли (-20,5%), инвестиций в основной капитал (-24,5%). Экспорт из КНР снизился в январе-феврале на 17,2%.

Также в Китае отмечается рост уровня безработицы до 6,2% в феврале, по сравнению с 5,2% в декабре. Он достиг самого высокого уровня с момента опубликования официальных отчетов.

Аналитики отмечают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике Китая потребуется еще несколько месяцев. К тому же распространение пандемии по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары.

Ранее "Страна" писала о том, что JPMorgan прогнозирует к июлю этого года наступление в мире глобального экономического кризиса.

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