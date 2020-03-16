В понедельник, 16 марта, "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении закрыть пункт пропуска на границе с материковой Украиной в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, Аксенов заявил, что, по его мнению, на границе с материковой Украиной местные пункты пропуска должны быть закрыты в рамках профилактических мер. Также он сказал, что сейчас поток через пограничные пункты большой, поэтому накануне контроль там был усилен, на постах дежурят медики.

Напомним, в конце прошлой недели премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил закрыть на две недели КПВВ на Донбассе и в Крыму.

Позже стало известно, что Командование ООС все же закрыло все пункты пропуска на Донбассе. Пропускать решили в сторону подконтрольной Украине только тех граждан, кто имеет там прописку.

После этого в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что не будут пускать заболевших украинцев без прописки на неподконтрольной территории.