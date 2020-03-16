На территории Беларуси зарегистрировали 36 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

"В Республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса", - отметили в министерстве.

По его информации, за выходные зарегистрированы положительные тесты у 4-х граждан Республики Беларусь. "Граждане прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, продолжили в Минздраве, у 5 студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на Covid-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса

В министерстве сообщили, что всего по состоянию на понедельник выписано три пациента, трое – готовятся к выписке.

"Среди заболевших у 8 имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет", - продолжили там.

Как отметили в Минздраве, по основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора на эпидемиологическом и медицинском контроле находится 2 тыс. 583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции.

Кроме того, сообщили в ведомстве, за последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов, еще около 200 находятся в работе. Всего, с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на Covid-19.

Напомним, до настоящего времени в республике было 27 подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Отметим, что в Украине сейчас зафиксировано 5 случаев заражения.

Как сообщалось, Россия закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса.