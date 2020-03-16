Со вторника, 17 марта, Киевская городская государственная администрация ограничит въезд и выезд из столицы из-за карантина.

Соответствующее решение было принято 16 марта на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, с завтрашнего дня максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Напомним, с 16 марта в Киеве закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны. Работать будут только хозяйственные и продуктовые магазины, АЗС, банки и банкоматы. Еду можно будет заказывать в заведениях общепита на дом.

Также мы писали, что в Тернополе вслед за Одессой и Львовом закроют почти все заведения города.