Государственная компания "Международные авиалинии Украины" запустит дополнительные рейсы из Амстердама, Лондона, Парижа, Барселоны и Мадрида. Однако на борт будут пускать только тех, кому разрешен въезд в страну.

Как передает пресс-служба предприятия, рейсы будут действовать только сегодня.

"МАУ стремится помочь как можно большему количеству наших сограждан вовремя вернуться в Украину. Поэтому 16 марта авиакомпания выполнит пять дополнительных рейсов между Киевом и Амстердамом (PS103/104), Лондоном (PS113/114), Парижем (PS129/130), Барселоной (PS 993/994) и Мадридом (PS 945/946)", - говорится в сообщении.

Также в МАУ рассказали о памятке Кабмина относительно закрытия границ и тех, кому будет разрешен въезд в страну.

Напомним, в пограничном пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области правоохранители помешали вывезти из Украины 50 тысяч медицинских масок.

Также "Страна" писала, что местная власть Одессы, Львова и Киева решила закрыть город на карантин. Работать будут только аптеки, продуктовые магазины и заправки.