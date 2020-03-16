Правительство Грузии решило ввести запрет на въезд в страну всех граждан других стран на две недели из-за коронавируса.

Об этом в понедельник, 16 марта, заявил советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани во время брифинга, передает РИА Новости.

"Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан", - заявил Чиковани на брифинге.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Более 153 тысяч человек в 143 странах заразились, большая часть из них выздоровели. Более 5,7 тысяч погибли.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса.

Также мы писали, что Украина отправила в Италию самолет для эвакуации граждан, что застряли на границе.