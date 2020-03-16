Власти Киева объявили о массовых перекрытиях улиц и ограничениях для проезда авто
В Киеве вводят массовые ограничения для проезда по городским улицам. В этот раз коронавирус ни при чем, на городских улицах будут вести объемные ремонтные работы.
О перекрытиях и ограничениях движения сообщает транспортный Департамент КГГА в своем Facebook.
"Из-за масштабных ремонтов покрытия в ближайшее время ограничивается движения транспорта на следующих локациях:
- просп. Гузара до 5 апреля;
Работы будут вести на участке от ул. Пушечной к ул. В. Гавела в сторону Кольцевой дороги.
- Путепровод через железную дорогу на ул. Полярной до 7 апреля.
Во время ремонта частично ограничено движение на одну полосу в каждом направлении.
- просп. Бандеры до 26 апреля.
Обновление покрытия между ул. Иорданской и просп. Оболонским в направлении ул. Телиги. Во время работ движение организовано по одной полосе проезжей части.
- ул. Пушкинская до 31 мая.
Работы продолжаются на участке между ул. Л. Толстого и ул. Т. Шевченко. Во время ремонта движение части улицы перекрыто.
- ул. Никольско-Ботаническая до 31 марта.
Во время работ движение автотранспорта ограничено полностью.
- капитальный ремонт дорог Подола.
Полностью ограничено движение по ул. Покровская до конца мая",- уточнили в Департаменте.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на тотальный карантин закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны.
Так жек мы рассказывали, что на метро "Майдан Незалежности" целый год будут ремонтировать эскалаторы.