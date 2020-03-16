В Киеве вводят массовые ограничения для проезда по городским улицам. В этот раз коронавирус ни при чем, на городских улицах будут вести объемные ремонтные работы.

О перекрытиях и ограничениях движения сообщает транспортный Департамент КГГА в своем Facebook.

"Из-за масштабных ремонтов покрытия в ближайшее время ограничивается движения транспорта на следующих локациях:

просп. Гузара до 5 апреля;

Работы будут вести на участке от ул. Пушечной к ул. В. Гавела в сторону Кольцевой дороги.

Работы будут вести на участке от ул. Пушечной к ул. В. Гавела в сторону Кольцевой дороги. Путепровод через железную дорогу на ул. Полярной до 7 апреля.

Во время ремонта частично ограничено движение на одну полосу в каждом направлении.

Во время ремонта частично ограничено движение на одну полосу в каждом направлении. просп. Бандеры до 26 апреля.

Обновление покрытия между ул. Иорданской и просп. Оболонским в направлении ул. Телиги. Во время работ движение организовано по одной полосе проезжей части.

Обновление покрытия между ул. Иорданской и просп. Оболонским в направлении ул. Телиги. Во время работ движение организовано по одной полосе проезжей части. ул. Пушкинская до 31 мая.

Работы продолжаются на участке между ул. Л. Толстого и ул. Т. Шевченко. Во время ремонта движение части улицы перекрыто.

Работы продолжаются на участке между ул. Л. Толстого и ул. Т. Шевченко. Во время ремонта движение части улицы перекрыто. ул. Никольско-Ботаническая до 31 марта.

Во время работ движение автотранспорта ограничено полностью.

Во время работ движение автотранспорта ограничено полностью. капитальный ремонт дорог Подола.

Полностью ограничено движение по ул. Покровская до конца мая",- уточнили в Департаменте.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на тотальный карантин закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны.

Так жек мы рассказывали, что на метро "Майдан Незалежности" целый год будут ремонтировать эскалаторы.