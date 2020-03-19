Сегодня, 19 марта, Елены отмечают День ангела. В этот день поздравляют обладательниц этого популярного имени. Собрали открытки и поздравления, а также информацию о значение имени и характере, который приписывают Еленам.

Значение имени и характер

Имя происходит с греческого языка и обозначает "светлая" или "избранная". По другой версии оно является производным от имени греческого бога Солнца - Гелиоса и означает "солнечный свет". Третья версия гласит, что "Елена" связано со словом "эллинос" как себя ранее называли греки. Поэтому имя Елена можно толковать еще как "гречанка".

Елена Прекрасная - героиня гомеровского эпоса, которая была необычайно красива. В мифах говорится, что она была дочерью Зевса и Леды, жены царя Тиндарея и из-за нее началась троянская война. В эпосе ее описывают как прекраснейшую из женщин Эллады, пользующейся в Спарте особым почитанием.

Похищение Елены. Работа Франческо Приматиччо, 1530-1539

В христианской традиции принято почитать святую Елену Константинопольскую. Мать римского императора Константина Великого почитается в лике равноапостольных. Считается, что в честь нее княгиня Ольга впервые на Руси приняла в 955 крещение с именем Елена.

Характер Елены формируется еще в детстве. Ребенок растет мечтательным, любит сказки и грезит о путешествиях в другие эпохи. Девочка проявляет любовь к животным, интерес к рукоделию, ей нравятся красивые вещи и города. В юности Елена может казаться застенчивой, однако с возрастом обретает уверенность. Нередко Елены слишком сентиментальны и доверчивы, но своего обидчика, который воспользуется ее качеством характера, обязательно изощренно накажут.

Елена успешна в профессиях, связанных с коммуникациями с людьми и воспитанием малышей.

На календаре именины Елен также отмечают 3,7,8,10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября, 12 ноября и 28 января.

Поздравления для Елены

Путь ангел от грусти тебя защитит,

Вселенная - силы подарит.

И ласковым голосом приободрит,

В беде пусть тебя не оставит

Стих-поздравление с именинами Елены

Милая Елена, поздравляем тебя с Днем ангела! Пусть он всегда будет с тобой рядом и оберегает от невзгод. Не поддавайся зависти и печали, оставаться всегда достойной самого лучшего на земле, будь решительной и искренней, доброй и любящей!

С днем янгола, Олена!

Оленка, вітаю з іменинами, залишайся доброю, справедливою та милою, нехай твій ангел радіє за тебе, нехай в житті буде менше необдуманих рішень і більше безкорисливих, добрих справ.

З днем ангела Олени

Олена, з днем Ангела! Життя складається з тисячі миттєвостей, нехай всі вони будуть під силу твоєму ангелу охоронцю.

С именинами Елены

Елена - означает силу и очарование,

И с именем твоим не пропадешь!

День ангела Елены - час признания,

И, ясно, что в отчаяние никогда ты не впадёшь.

День ангела Елены. Поздравление в стихах

Елена, с твоим днем ангела! Спасибо, что умеешь любить, помогать в трудную минуту и давать мудрые советы, с тобой не бывает одиноко или грустно! Оставайся такой же жизнерадостной и улыбчивой!

С днем ангела Алёны

Леночка, с днем ангела! Пусть небо будет ярким, а море - теплым! Пусть с друзьями будет тепло и надежно, а дома - уютно, желаем много любви и счастья, пусть твой ангел бережет здоровье и покой, отгоняя печаль и тоску.

Именины Елены. Гифки

Леночка, желаем амбициозным планам обязательно сбыться. Пусть ангел-покровитель тебя защищает от невзгод, мгновенно исполняя любые твои пожелания!

День ангела Елены. Красивые картинки

Пусть небо исполнит самую сокровенную мечту милого и доброго человечка, который читает эти слова пожелания. Пусть жизнь будет необыкновенно счастливой, а судьба - щедрою станет на счастье и успех!

Именины Елены. Гифки

Елена наша красива всегда,

Желаем ей веселья и добра!

Глаза пусть светятся от счастья,

Проходят мимо все ненастья

Именины Елены. Красивые картинки

Лена, живи смело и весело, счастливо и благополучно, в окружении самых родных и любимых людей, не огорчай своего ангела-хранителя, пусть век не будет печали и невзгод в твоей жизни.

Поздравления с именинами Елены

Ленчик - ты воплощение истинной красоты, пусть источник света в душе никогда не иссякнет, любимые окружат заботой и вниманием. Цени каждую минуту жизни, данную свыше! Пусть судьба проявляет к тебе благосклонность!

С днем ангела Елены - прикольные картинки

Также на православном календаре 20 марта - День ангела Анны и Марии. 21 марта - день Владимира, а 22 марта - день Наталии. Не забудьте отправить открытку своим близким.