На заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации приняли решение в связи с карантином с 17 марта закрыть все ТРЦ и рестораны столицы для посещений.

Так, члены постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержали предложение с 17 марта закрыть все ТРЦ (за исключением продуктовых отделов), а также рестораны для посещений и позволить им работать только на доставку. Также закрыть все фитнес-залы и СПА- и даже тату-салоны, парикмахерские. Кроме того - все развлекательные учреждения.

Как сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, с 17 марта в столице максимально ограничивается:

Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды.

Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Временно приостанавливается и работа: спортивных комплексов и залов; заведений бытового обслуживания населения; СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов; развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Напомним, вчера, 15 марта, глава Минздрава Емец предложил закрыть в Украине все кафе и рестораны.

Также мы писали, что во Львове уже закрывают все учреждения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Такие же меры ввели в Одессе.