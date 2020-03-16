Жизнь во Львове после объявления тотального карантина почти не изменилась - большинство заведений продолжает работать.

Несмотря на распоряжение местных властей о закрытии всех торговых учреждений, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок и запрет на сборы больше десяти человек, многие точки не только открыты, но и полны народу.

И этом при том, что Западная Украина - зона риска номер один. Туда возвращаются тысячи заробитчан (в том числе и из Италии) и через Галичину идёт поток из десятков тысяч людей, которые возвращаются сейчас из Европы в другие регионы.

Люди из электричек массово идут на Привокзальный рынок

"И снова обычный обыватель вышел на львовскую улицу. Карантина по факту очень мало. Люди в церквях (меньше, но не критично), люди в магазинах (даже, порой, их там больше), люди на улицах (тоже достаточно). Поэтому особо нет большой уверенности, что существующие меры дадут какой-то положительный эффект и отвлекут вполне возможную задницу итальянского образца", - констатирует фикцию карантина активист Юлий Рудницкий в группе "Львовская политика".

С утра, например, гудит как улей Привокзальный рынок - масса людей из электричек вливается туда рекой.

"Едем на автомобиле: в городе пробки, Привокзальный рынок работает - куча бабулек привезли товар, некоторые маршрутки полные", - рассказывает львовянка Галина Руденко.

Маршрутки по городу действительно ездят переполненными. Ведь жизнь во Львове не замерла, люди продолжают ехать на работу - медики, пожарные, полицейские, операторы разных технических функций - все те, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Пассажиры, естественно, не придерживаются безопасной дистанции, а маршруток не хватало и в хорошие времена.

"Поскольку в общественном транспорте невозможно обеспечить необходимую минимальную дистанцию, карантинные меры сходят на нет. Ехать на работу надо через весь город больше часа, в маленькой, полностью забитой маршрутке", - возмущается львовянка Лиана Вознюк.

Накануне городские власти отчитались о дезинфекции транспорта, однако львовяне нарекают, что это показуха и что в большинстве салонов та же грязь и антисанитария.

Во Львове показушно помыли пару остановок и маршруток. Фото: Львовский горсовет

"Львовяне по-прежнему ездят в этих забитых душных "скотовозках", в церкви продолжают ходить бабульки и целовать иконы. Какой же это карантин?", - возмущается Оксана Янко.

Некоторые шутят, а не собирается ли мэрия устроить крестный ход против коронавируса, намекая на особую набожность галичан (хотя часть прихожан все же перешла на службы-онлайн).

"А крестный ход против коронавируса во Львове будет? Думаю, березовый крест с 2015 года еще где-то в кладовке мэрии лежит. На фото городской голова Львова возглавляет крестный ход по березовым крестом, который состоялся 15 марта 2015 года. Ровно 5 лет назад", - написала на своей странице в Facebook журналистка и активистка Виктория Балицкая.

"Я удивляюсь, что это обсуждается. Место скопления людей, помноженное на многочисленные тактильные практики. Но так, как писал кто-то в ФБ, это "Галактика Галичина", - иронизирует Соломия Борщощ.

Религиозная часть львовян такого троллинга не понимает.

"Еще Иисусика на карантин закрыть! Думайте, что говорите", - негодует Виктор Горбач.

В банках - пенсионеры, подъезды не моют

Все же часть магазинов в торговых центрах, некоторые рестораны, спортзалы и салоны красоты объявили о закрытии - со вторника 17 марта минимум до 3 апреля.

Например, свои заведения отправляет на карантин известный ресторатор Вардкес Арзуманян (владелец "Кентавра", "Шампанерии", "ПараДжанов и потрвейн", "Тарон"), и многие его хвалят в соцсетях за сознательность.

Часть ресторанов и кафе при этом продолжает работать, правда, некоторые - только на вынос и доставку.

При этом на минувших выходных в центре Львова было заметно меньше людей - в основном на улицах гуляли львовяне, количество туристов в городе резко сократилось. Местные говорят, что таким свободным от путешественников Львов помнят разе что в советские времена.

Некоторые львовяне, впрочем, штурмовали магазины техники и стройматериалов.

"Есть логическая версия, что люди сбрасывают деньги и покупают всякую технику и все что может быть минимальной инвестицией. Все понимают, что вместе с коронавирусом грохнется и экономика", - говорит львовянка Юлия Хомчин.

Не закрылись еще одни потенциальные места заражения - банки, в частности сберкассы, где с понедельника 16 марта как раз нашествие пенсионеров для оплаты коммуналки.

Работают и ЗАГСы, свадьбы не отменяют. Правда, галичане не спешат жениться из-за поста.

Многие жалуются на то, что дезинфекция в городе проводится "аби як", в том числе из-за дефицита чистящих средств. Львовяне жалуются на отвратительную работу жэков - некоторые подъезды не то что с хлоркой, а вообще не моют.

"Председатели ОСМД Львова столкнулись с проблемой купить дезинфекторы - их нет, белизна, хлорка тоже пропадает, я не говорю о масках и респираторов", - сетует глава одного из ОМСД Олег Восчинкин.

"Ждите рост преступности и голодные бунты"

Кстати, мэрия не отменила сессию и брифинги.

"У меня постоянный диссонанс от таких действий нашей власти. С одной стороны - все закрываем, не собираемся больше 10, а с другой - сегодня брифинг Садового для журналистов во дворике Ратуши. Неужели нельзя провести стрим? А завтра - сессия. Почему я переживаю? Потому что именно журналисты и депутаты - это группа риска, они постоянно шныряют границу", - пишет редактор интернет-издания "Варианты" Ирина Марушкина.

"Тю, пока в церквях кресты целуют и в маршрутках забитых катаются, о карантине можно только говорить", - парирует Роман Шайда.

Обсуждают и тему, кто компенсирует предпринимателем вынужденный карантин.

"Мне вот интересно, когда Садовый обратится к предпринимателям с информацией, что отменяется плата за землю, аренду коммунальных помещений, налоговая нагрузка? Вангую, ждите через неделю рост преступности и голодные бунты", - рисует мрачные прогнозы львовская журналистка Ульяна Копцюх.

"Ждем от власти центральной и региональной мероприятий на то, чтобы поддержать людей и бизнес от последствий экономического коллапса. Этот вопрос будет в центре внимания депутатов Львова завтра, на сессии? Садовый выпишет финансовую помощь не себе, а простым людям?", - вторит Марушкина.

Кстати, областная администрация уже выписала премии на этот год своим чиновникам на 35 млн грн, а для борьбы с коронавирусом из областного бюджета выделяют в 7 раз меньше.

Есть мнение, что закрытие заведений на карантин - это исключительно воля их владельцев, заставить их не могут.

"Что ждет тех, кто не закроется? Ни одна комиссия не имеет таких полномочий. Если не будет штрафов и принуждения (полиция, Нацгвардия) - коту под хвост этот карантин", - говорит львовский эксперт Демьян Данилюк.