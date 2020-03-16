В Тернопольском городском совете заявили, что из-за вспышки коронавируса Covid-19, на территории города закроют все рынки, развлекательные центры и магазины. Работать будут только продуктовые и аптеки.

Как рассказала начальник пресс-службы горсовета Марьяна Зварыч "Украинским новостям", соответствующее решение будет принято уже очень скоро.

"Такое решение будет принято сегодня. На 16:00 запланировано совещание, на котором и будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.

При этом сейчас, утверждает Зварыч, все рынки и магазины продолжают работать без ограничения.

Напомним, в Одессе на карантин закроется почти вся сфера услуг, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С понедельника, 16 марта, будут закрыты заведения общественного питания, а также непродовольственные магазины. Соответствующее решение уже подписано мэром Геннадием Трухановым.

Ранее мы рассказывали, что во Львове закрывают все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. По словам мэра Андрея Садового, начинать готовиться можно уже сейчас.