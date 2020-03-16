Правительство Израиля постановило, что все иностранные туристы должны находиться в гостиницах и не выходить на улицу. А территорию страны нужно покинуть при первой возможности.

Как передает "Газета.ru", в стране введен строгий карантин с 14 марта. Он предусматривает закрытие всех развлекательных заведений, а также детские сады и школы.

Кроме того, в помещении запрещено находится группам более 10 людей, а друг от друга рекомендуется находиться не менее чем в 2 метрах.

На данный момент известно, что в Израиле находится около 4,5 тысяч туристов.

Напомним, украинское посольство в Израиле рекомендует гражданам, которые собираются в ближайшее время посетить Израиль и не смогут остаться там на двухнедельный карантин, воздержаться от путешествия или совершить его после отмены ограничений.

"Страна" также писала, что Израиль по сути закрывает въезд в страну из-за коронавируса. Каждый прилетающий должен доказать, что у него есть место для карантина, оставаться там две недели и оплатить за свой счет, а, как известно, это страна очень недешева. Туристам, у которых нет постоянного адреса, откажут во въезде.