С 14 марта консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Такие меры приняты в связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса Covid-19. Когда прием граждан и выдача виз будут возобновлены, не уточняется. Информацию об этом пообещали обнародовать дополнительно, а в случае возникновения вопросов порекомендовали обращаться по электронному адресу [email protected]

Отметим, что зарубежные дипломатические учреждения до пятницы, 20 марта, уже перешли на особый режим работы, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Напомним, по состоянию на понедельник, 16 марта, в Украине подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом.

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