В пограничном пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области правоохранители помешали вывезти из Украины 50 тысяч медицинских масок.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в понедельник, 16 марта.

"Прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска "Ягодин" задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок", - говорится в сообщении.

Также в Офисе генпрокурора напомнили, что запрет вывоза такого груза установлен постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года в рамках мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшего тяжкие последствия (ч.2 ст.364-1 УК Украины). Сейчас решается вопрос ареста изъятого груза", - подчеркивается в сообщении.

Фото: gp.gov.u

Ранее сообщалось, что в Украине проверят обоснованность цен на медицинские маски, спекулянтов накажут.

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