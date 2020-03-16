В Центре общественного здоровья заявили, что в Украине подтверждены еще 5 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Таким образом, 4 зараженных находится в Черновицкой области, а еще один – в Житомирской.

Как говорится в сообщении организации в Facebook, всего исследователям поступило на обработку более полутысячи образцов.

"Лабораторно подтверждено пять случаев Covid-19 по состоянию на 16 марта. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (4 случая) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.

При этом в Центре уточнили, что медицинские маски не спасают от коронавируса. Наоборот, их должны носить люди с респираторными заболеваниями.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Илья Емец экстренно обратился к украинцам из-за пандемии коронавируса.

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