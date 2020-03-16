В понедельник, 16 марта, Верховная Рада продолжает работать, правда, в связи с карантином из-за коронавируса в украинском парламенте ввели ряд ограничительных мер: например, на входе всем измеряют температуру, в коридорах вывесили антисептики, а столовую и кофейню закрыли.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Несмотря на все это, утром 16 марта под Радой прошел митинг "Нет продаже земли" и "Нет капитуляции". Впрочем, акция протеста была малочисленной, в ней приняли участие до 30 человек.

Фото: "Страна"

Всем, кто входит в здание Верховной Рады, в том числе журналистам, измеряют температуру. Все сотрудники – в масках, а на входе и в коридорах повесили антисептики. Их изготавливает Республика Беларусь.

Фото: "Страна"

Также сегодня в украинском парламенте раздают маски. Если завтра кто-то явится без маски – грозятся не пускать в здание.

Фото: "Страна"

А столовая и кофейня Рады закрыты. На третий этаж занесли кофейный автомат. Теперь приобрести горячие напитки можно только там.

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" писала о том, закроется ли Верховная Рада на карантин.

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