Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что люди старше 70 лет должны будут оставаться дома очень длительный период времени. Это нужно, чтобы защитить их от эпидемии коронавируса Covid-19.

Как передает BBC, ограничения будут действовать на всей территории страны, кроме Шотландии.

"Решение об изоляции пожилых людей будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим - основываясь на научных данных, - что время пришло", - сказал он.

Уточняется, что британцам старше 70 лет запретят выходить из дома, а также принимать гостей. Еду и медикаменты им будут доставлять прямо до дверей. По словам чиновника, речь идет об "очень долгом промежутке времени".

Напомним, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) прогнозирует, что в Великобритании эпидемия коронавируса может продлиться еще год - до весны 2021-го. За это время в медучреждения могут госпитализировать 7,9 миллиона человек.

Ранее власти Великобритании обязали каждого больного с симптомами коронавируса изолироваться самостоятельно.