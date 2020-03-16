Великобритания отправит на принудительный карантин всех людей старше 70 лет
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что люди старше 70 лет должны будут оставаться дома очень длительный период времени. Это нужно, чтобы защитить их от эпидемии коронавируса Covid-19.
Как передает BBC, ограничения будут действовать на всей территории страны, кроме Шотландии.
"Решение об изоляции пожилых людей будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим - основываясь на научных данных, - что время пришло", - сказал он.
Уточняется, что британцам старше 70 лет запретят выходить из дома, а также принимать гостей. Еду и медикаменты им будут доставлять прямо до дверей. По словам чиновника, речь идет об "очень долгом промежутке времени".
Напомним, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) прогнозирует, что в Великобритании эпидемия коронавируса может продлиться еще год - до весны 2021-го. За это время в медучреждения могут госпитализировать 7,9 миллиона человек.
Ранее власти Великобритании обязали каждого больного с симптомами коронавируса изолироваться самостоятельно.