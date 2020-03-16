По состоянию на утро 16 марта в Украине официально подтвердили пять случаев заражения коронавирусом Covid-19: четыре в Черновицкой области и один (летальный) в Житомирской. О последних двух случаях стало известно сегодня. Собрали подробности.

Два новых случая

О двух новых случаях в Черновицкой области сообщили в Минздраве. Известно, что это две женщины. 16 марта у них было лабораторно подтвержден Covid-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов с начала года.

Известно, что одна женщины недавно вернулись из Италии. Сейчас все лица, с которыми она контактировала, изолированные в условиях стационара.

Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, но контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом. Ранее она была госпитализирована с симптомами ОРВИ.

Первые три случая

Напомним, что первым Covid-19 обнаружили у 49-летнего мужчины из Черновцов. Диагноз подтвердился 2 марта. Перед этим, 26 февраля, он вернулся из Италии – самолетом добрался до Румынии, а оттуда на своей машине вернулся в Черновцы. Из Румынии его сопровождала жена. Вскоре по прибытию в Украину он почувствовал симптомы, сходные с ОРВИ и 29 февраля обратился к врачу. Позже тесты подтвердили у него коронавирус. Заболевший был помещен в больницу, его супруга осталась дома в самоизоляции. Медики мониторили ее состояние, а также состояние пограничников, которые общались с заболевшим.

12 марта в Украине официально подтвердили еще два случая. Один из них в Черновицкой области, где зараженным оказался 64-летний мужчина, чья супруга недавно вернулась из Италии.

А в Житомирской области заболела 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши 1 марта. При этом она по пути заехала к родным во Львов, а 3 марта уже дома, в Радомышле, почувствовала себя нехорошо. 12 марта ее госпитализировали в местную больницу в состоянии средней тяжести и подключили к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), однако вскоре она скончалась. При этом 8 марта она побывала в церкви, и врачи отслеживают состояние прихожан.

По одним данным она лечилась дома и слишком поздно обратилась к врачам. По другим – обращалась к ним, но из-за давления, и они не заподозрили коронавирус.