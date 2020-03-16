Сегодня, 16 марта, в центре Киева во время карантина собрались тысячи сотрудников МВД для того, чтобы проверить температуру и рассказать, есть ли у них или у их родственников температура или признаки ОРВИ.

Как сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, все проходит спокойно и организованно.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, есть ли у них, или у их родственников повышенная температура и другие признаки ОРВИ", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/anton.gerashchenko.7

При этом пользователи сети напомнили Геращенко, что это прекрасный способ заражения коронавирусом. Однако советник главы МВД уточнил, что те, кто чувствуют себя плохо, были предупреждены и остались дома.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, несмотря на то, что в Киеве ввели карантин в связи с распространением коронавируса, в городе все равно прошли сельскохозяйственные ярмарки. После них на улицах остались кучи мусора, гнилые овощи и фрукты.

Ранее "Страна" писала, что график общественного транспорта в Украине может измениться из-за карантина.