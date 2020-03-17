Предлагаем гороскоп на вторник, 17 марта. День подходит, чтобы решать вопросы с недвижимостью и организовывать дела на предстоящие полгода. Дню свойственна некоторая пассивность и вялость. Рекомендуется избегать конфликтов, как в делах бизнеса, так и в личных отношениях.

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Овен (21.03 - 20.04)

Для Овнов сегодняшний день будет катализатором принятия смелых решений. Могут разрешиться денежные вопросы. После ударного дня хорошо расслабиться и отоспаться, чтобы с новыми силами продолжить идти к целям.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня вы сможете успешно решать дела, связанные с долгами и проблемами в личной жизни. Но результата удастся добиться только, если вы готовы закатить рукава и приступить к действиям. Не забывайте анализировать все завершившиеся процессы. Это поможет выработать эффективную стратегию действий.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вы словно связаны по рукам и ногам, поскольку многое из запланированного не может осуществиться и находится в подвешенном состоянии. Но вместо того, чтобы метаться и срочно перенастраивать повестку на ближайшее время - возьмите небольшую паузу. Хотя бы день-два поживите в щадящем режиме и правильные решения сами начнут приходить в голову.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня звезды рекомендуют Ракам отдохнуть перед масштабным рывком и изменениями в вашей жизни. Вскоре у вас появится возможность решить глобальные проблемы в жизни. Впереди вас ждет "большая игра", когда предстоит отвоевывать свое место под солнцем, так что набирайтесь сил и спокойствия.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня будут позитивны как никогда. Ваш энтузиазм способен зарядить энергией окружающих и близких. Вам захочется активно действовать, но помните, что свою активность придется согласовывать с коллективом, близкими. Так вы сможете избежать сумбурности.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вы сможете развиваться в корпоративной среде, заключать контракты с влиятельными людьми, брать на себя большой объем ответственности и проделывать массу работы. Также появится возможность разрешить долговые обязательства.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам лучше стоять на своих позициях и быть принципиальными. Вы можете почувствовать постороннее влияние на свою жизнь, которое может помешать вашим собственным истинным целям. Позаботьтесь о себе и родных.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам словно добавили бурлящих реактивов в кровь. Вы с завидной настойчивостью будете разрешать все финансовые вопросы, невзирая на преграды. Главное сегодня не допускать пустого безрассудства в денежных вопросах и не рисковать зря.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вашей результативности могут помешать эмоции. То мечтательность не к месту, то вспыльчивость без видимой причины. Это можно исправить, если есть поддержка со стороны близких и внутреннее согласие в душе. Постарайтесь ориентироваться на внутреннюю гармонию.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодняшний день - отличный пендель, который заставит вас совершить активные действия на пути к успеху. Пора забыть про размеренность и неторопливость. Только ваш сегодняшний нажим может принести результат. Не бойтесь решать назревшие вопросы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев целый день может не покидать ощущение дежавю. Вас могут преследовать мысли о повторном стечении обстоятельств. Держите фокус на главных задачах, они потребуют колоссальных усилий с вашей стороны.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам нужно поставить жирную точку в прошлых вопросах. И сегодняшний день дает необходимую энергию, чтобы подвести черту. Смело делайте те шаги, на которые вы не решались в течение полугода. Совсем скоро вы получите импульс для новых идей и взглядов.

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