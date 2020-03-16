Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) прогнозирует, что в Великобритании эпидемия коронавируса может продлиться еще год - до весны 2021-го. За это время в медучреждения могут госпитализировать 7,9 миллиона человек.

Об этом со ссылкой на секретный отчет для высокопоставленных чиновников NHS пишет The Guardian.

Уточняется, что это первый документ, в котором служба здравоохранения признает, что распространение вируса может продлиться еще 12 месяцев. Руководители здравоохранения готовятся к тому, что за это время 80% британцев заразятся коронавирусом.

Профессор Крис Уитти, главный медицинский советник правительства, ранее описал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше этого. Тем не менее, в отчете заложены данные, при которых четырех из пяти граждан не обойдет заражение вирусом.

"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация", - сказано в документе.

В документе также сообщается, что приблизительно 500 000 британцев из 5 миллионов человек, которые считаются жизненно важными, поскольку они работают "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии. В эти 5 миллионов входят 1 миллион сотрудников NHS и 1,5 миллиона человек в сфере социальной помощи.

Документ также указывает, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением". Отныне только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

Службы тестирования находятся в таком напряжении, что даже сотрудники NHS не будут подвергнуты проверке, несмотря на их ключевую роль и риск передачи вируса пациентам.

Документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях и одобрен как достоверный доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой в Британии. Он был передан руководителям больниц и старшим врачам в Национальной службе здравоохранения.

Напомним, ранее власти Великобритании обязали каждого больного с симптомами коронавируса изолироваться самостоятельно.