Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш из-за опасности распространения коронавируса Covid-19 принял решение, что в качестве мер предосторожности секретариат будет работать на удаленном доступе.

Как говорится в заявлении ООН, решение будет действовать три недели: с 16 марта по 12 апреля.

"Все сотрудники должны будут осуществлять дистанционный доступ, если только их физическое присутствие на рабочем месте не требуется для оказания основных услуг. Это правило будет действовать с понедельника, 16 марта, до воскресенья, 12 апреля. Через три недели мы оценим необходимость поддержания сниженного уровня персонала в здании", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ООН утверждают, что такие меры минимизируют риски передачи коронавируса.

Напомним, во вторник, 18 февраля, в Нью-Йорке состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия.

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