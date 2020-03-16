В субботу, 14 марта в Азовском море, недалеко от Бердянска, пропали трое рыбаков, их поиски продолжались все выходные.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, отмечается, что трое пропавших рыбаков вышли в Азовское море на деревянном баркасе. В обозначенное время они не вышли на связь. Спасатели после этого начали поиски.

В субботу и воскресенье, 14-15 марта, мужчин искали с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС. Поиски результата не дали. Спасатели обследовали более 900 квадратных километров.

В поисковых работах были задействованы два катера Госпогранслужбы, один катер Государственного морского спасательно-координационного центра, один катер Вооруженных сил Украины и вертолет ГСЧС.

Отмечается, что поиски продолжатся сегодня, 16 марта.

Напомним, в конце февраля в Киевском море пропали двое рыбаков. Их искали при помощи вертолетов.