В понедельник, 16 марта, в Украине пятый день карантина. На утро статистика такая: пять выявленных случаев заражения Covid-19 (четыре в Черновицкой области, один в Житомирской), один из них летальный. Сегодня Украина закрыла границы.

Украинцы активно гуглят, сколько стоит тест на коронавирус. Разбирались, можно ли достать такой тест и какая его цена.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко ранее сообщал, что в Украину прибудут экспресс-тесты, стоимость которых около 350 грн. Но, как выяснилось, купить такой тест в аптеке и провериться дома не получится. Их распространяют по больницам, которые закреплены, как принимающие заболевших коронавирусом или с подозрением на него. В каждой области есть список таких медучреждений. Правда, к понедельнику быстрые тесты были только в двух регионах.

В Киеве, больниц с экспресс-тестами семь: Александровская клиническая больница (Шелковичная, 39/1); Киевская городская больница №4 (Соломенская, 17); Киевская клиническая больница №9 (Рижская, 1); городская детская клиническая больница №1 (Богатырская, 30); городская детская клиническая больница №2 (проспект Алишера Навои), 3 городская детская инфекционная больница (Дегтяревская, 23); Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (Героев Сталинграда,16).

В этих больницах тесты на коронавирус делают бесплатно, но только по направлению врачей и при наличии медицинских показаний - это симптомы коронавиурса, недавнее пребывание заграницей, в странах с высоким риском заражения, наличие таких людей в близком контактном круге.

В Киеве перед началом карантина городские власти сообщили, что город за собственные деньги заказал 5 тысяч "быстрых тестов". Их распространили по семи перечисленным больницам и аэропортам - "Борисполь" и "Жуляны".

На брифинге в КГГА сообщали, что тест-системы предусмотрены для лечебных учреждений, а не для личного пользования. "Оно может быть в аптеках, но используется только в лечебных учреждениях, потому что это вопрос с забором крови. Чтоб у нас не получилось, что дома мы вечером тестируемся на коронавирус, а на утро оказываемся зараженными гепатитом или туберкулезом" - пояснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на прошлой неделе.

В других регионах с быстрыми тестами ситуация сложнее. Еще в субботу, 14 марта, экспресс-тесты были только в двух регионах Украины - Киеве и Черновцах. Еще 15 регионов направили запросы оптовым поставщикам на получение таких тестов.

Также, по данным Минздрава, в девяти регионах есть ПЦР тест-системы, которые имеют определенные диагностические способности.

Экспресс-тесты на коронавирус

Вместе с забором крови на то, чтобы узнать результат методом экспресс-тестов уйдет 30 минут, но результат потом перепроверяют методом ПЦР в киевской лаборатории Центра громадського здоровья, он считается более точным, поскольку показывает наличие РНК вируса в организме человека, в то время, как экспресс-тест определяет наличие антител к вирусу.

Вакцину от коронавируса пока не создали, как и специального противовирусного лечения. Ученые над этим только работают. Инфицированных людей лечат, облегчая симптомы.

В МОЗ предупреждают, что сейчас появились мошенники, которые предлагают якобы лекарства для лечения и профилактики Covid-19.

Напомним, что командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе.

Одесса уходит на тотальный карантин вслед за Львовом.

А на западной границе - огромные очереди. Люди блокировали кордон и с украинской стороны.