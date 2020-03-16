Журналистка из Украины Татьяна Панкратьева, проживающая в Польше, рассказала, как сложно в этой стране сейчас получить медицинскую помощь. Сама она почувствовала себя плохо еще неделю назад, но за это время так и не смогла ни пройти тест на коронавирус, ни получить квалифицированную консультацию. Сейчас ее поместили на двухнедельный карантин.

Об этом Татьяна Панкратьева рассказала на странице в Facebook.

"Я в двухнедельном карантине, болею с понедельника. Медицинскую помощь я за все время так и не получила. Внятных инструкций "что делать" ни от кого добиться невозможно. И я не одна такая, таких историй по Польше сотни. Государство не готово к коронавирусу абсолютно. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - написала Татьяна.

По ее словам, среди симптомов у нее - кашель и высокая температура, головная боль и озноб. При этом температура росла, сбиваться не хотела и дышать становилось все хуже. Украинка пыталась получить медицинскую помощь, но так за неделю ее и не получила.

"Я звонила: на инфолинию, в государственный санэпид, в местный санэпид, в инфекционку, в свою поликлинику, в скорую, в дежурную больницу. Звонила много-много раз, иногда по 40 минут слушая музыку, иногда меня сбрасывали с обещанием перезвонить и не перезванивали, а в местный санэпид я вообще так и не смогла дозвониться. А если я куда-то и дозванивалась, то медики или путались, или говорили смущенно "не знаю", или говорили противоположное друг другу", - рассказала Панкратьева.

По ее словам, врач из поликлиники отказался идти к ней домой, а в итоге сказал собираться, чтобы ложиться в инфекционку как подозреваемой на коронавирус. После вопроса, как быть Панкратьевой с дочкой, сказал, что они вместе должны провести две недели дома, на карантине, а если станет хуже, вызывать "скорую".

"Хуже мне, конечно, стало. Но в скорой мне сказали: "У вас обычный грипп, не делайте нам мозг, какого черта вас отказался осмотреть врач? Карантин? Какой к черту карантин? Хотите мы вас заберем и привезем в больницу, но имейте в виду, там очереди 7 часов, лучше обращайтесь в поликлинику". В поликлинике истеричным голосом сказали: "Сейчас все врачи отсутствуют, никого нет, только не приходите к нам, только не приходите к нам, вы зараженная!" В инфекционке сказали: "Ну, хотите, приезжайте к нам, но вы будете уже считаться проконтактировавшей, а еще у нас очередь на осмотр и тестирование 10 часов". В дежурной больнице сказали: "Ножки не отнялись, можете ножками ходить? Ну вот и приезжайте сами к нам". Санэпид загадочно молчал, а инфолиния вообще ничего не знала. В коронавирусном ли я карантине и не могу выходить под угрозой штрафа 5000 злотых? Или в карантине, но, знаете, не таком уж и карантинном, и если надо, то спокойно могу поехать в инфекционку на трамвае?" - рассказала Панкратьева.

По ее словам, несмотря на многочисленные заявления по телевизору, что страна готова к коронавирусу, что тесты делают всем, кто на карантине, в реальности люди везут задыхающихся родственников в больницы и скандалят, чтобы им сделали тесты.

"Оказалось, что никакого понимания, что делать и что происходит, у поляков нет. Такой подножки я не ожидала. Я привыкла, что государства в Украине нет и нужно надеяться только на себя, но Европа, Европа, как ты могла меня так подвести", - написала журналистка.

Скриншот: Facebook/ Татьяна Панкратьева

Напомним, по состоянию на 14 марта в Польше по подозрению на коронавирус проверили более двух тысяч человек.

Также мы писали, что правительство Польши закрыло авиа- и железнодорожное сообщение в стране.