Сегодня в Украине закрывают границы для иностранцев. А в полночь прервется любое пассажирское сообщение через международные пункты пропуска.

Поэтому заробитчане, резко рванувшие домой до закрытия сообщения, фактически парализовали КПП на западной границе.

Также с сегодгняшнего дня уже не работают пункты пропуска на Донбассе. С неподконтрольных территорий не будут впускать украинцев, прописанных в "ДНР" и "ЛНР". Также не будут пропускать в "республики" тех, у кого прописка на подконтрольной территории.

И, судя по всему, это лишь начало апокалипсиса, вызванного коронавирусом. В соседних странах Европы уже запрещают людям выходить на улицу. Да и ряд украинских городов - Львов, Одесса, Черновцы - закрыли всё, кроме аптек, больниц и продуктовых магазинов.

Не исключено, что скоро эта практика затронет всю Украину.

"Страна" следит за пандемией коронавируса 16 марта. Материал обновляется. Что проиходило вчера - можно узнать в нашей вчерашней хронике.

9:46 Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодня в городе закроют все массовые учреждения, кроме больниц, магазинов и аптек. Все государственные услуги будут оказывать онлайн или с помощью волонтеров.

9:42 Карта закрытых и открытых пунктов пропуска по Украине.

9:41 Тем временем на бытовом уровне украинцы пока еще шутят о коронавирусе.

9:37 Прямо сейчас у Зеленского идет большое совещание по коронавирусу, пишет у себя в Телеграм журналистка Соня Кошкина.

9:23 Несмотря на то, что во Львове запретили собрания больше, чем 10 человек и закрыли все массовые учреждения, добровольцам закон не писан. Невзирая на карантин, они открыли в городе музей оружия "Штурм".

Это уже не в первый раз, когда добробатовцы игнорируют требования властей, что показал субботний "Марш патриотов" в Киеве.

9:12 Во Львовской области ужесточили передвижение на улицах, закрыли учреждения общепита и ТРЦ, административные учреждения переводят в онлайн.

9:01 Снова в Сети поднимают вопросы, на что жить украинцам во время карантина.

"Мы, конечно, может пытаться повторить опыт европейцев. И все в стране позакрывать.

Но сразу появляется главный вопрос: а на что жить людям, оставшимся без работы?

Мы живем в нищей стране. Большинство людей - от зарплаты до зарплаты. И это итальянцы или испанцы имеют сбережения, чтобы месяц сидеть дома на карантине и пить вино. А мы - нет", - пишет политолог Дмитрий Корнейчук.

8:49 Папа Римский прошелся по обезлюдевшему Риму.

8:43 Главный вопрос, связанный с коронавирусом в Украине - это даже не карантин. Меры примерно понятны и будут копировать то, что происходит в Европе.

Непонятно, как власти будут решать проблемы огромного количества временно неработающих людей, которые начнут стремительно проедать скудные запасы. Как будут решаться проблемы бизнеса и экономики в целом.

Как будет обеспечиваться продуктовая безопасность и обеспечение самых уязвимых категорий населения.

"Когда наши власти копируют опыт развитых стран по борьбе с коронавирусом не стоит забывать, что есть разница.

США может направить на поддержку малого бизнеса 50 млрд долларов.

Австрия может направить 4 млрд евро.

Сколько может направить Украина?

Понятно, что меры по борьбе с вирусом предпринимать надо. Но при этом нужно подумать и о том, чтоб страну не накрыла ещё более серьёзная проблема - когда люди останутся без работы и зарплаты, а государство без налогов.

И плюс грозит еще один удар - возвращение заробитчан, которые теряют работу в Европе и больше не смогут перечислять на родину деньги, а осядут на какое-то время в стране. Где рабочие места сокращаются", - пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

8:37 Измеряют температуру и на проходной "Укроборонпрома". На фото - замглавы правления Мустафа Найем.

"Это температурный сканер. С сегодняшнего утра он работает на проходной Концерна, проверку проходят все сотрудники дез исключения. В целом же у нас спокойно: совещания проходят в режиме удаленных конференций по Microsoft Teams, на всех этажах установлены дезинфекторы. Бóльшая часть сотрудников переведены на удаленный режим работы, но с учетом характера информации и работы компании, перейти на уделенную работу всем сотрудникам проблематично", - пишет он в Facebook.

8:35 Сотрудники МВД в Киеве стоят в очереди на измерение температуры. Утро 16 марта.

Фото Антона Геращенко

8:32 Разбирались, кто устроил пир во время чумы и нажился на продаже за рубеж медицинских масок из Украины.

8:30 Россия закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса