Сегодня, 16 марта, на заседании правительства России премьер Михаил Мишустин объявил об экстренном решении из-за пандемии коронавируса. Россия решила закрыть границу с Беларусью.

Об этом передает Telegram-канал РИА Новости.

Премьер-министр России заявил, что рост числа заболевших в РФ в последние дни происходит за счёт близких людей, страдающих коронавирусной инфекцией.

"РФ приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей из-за коронавируса",- заявил премьер.

В свою очередь власти Беларуси пока не принимали никаких решений в связи с закрытием РФ границы, погранпостов с белорусской стороны пока нет.

Мишустин так же собщил, что власти РФ впредь будут действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

Кабмин РФ в рамках бюджета текущего года может использовать 300 млрд руб из резерва для обеспечения мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Франциск I вышел в обезлюдевший Рим и помолился в пустой базилике за прекращение пандемии коронавируса.

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