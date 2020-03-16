В Министерстве иностранных дел Украины пообещали в понедельник, 16 марта, направить консула в Шарм-эль-Шейх, где 730 украинцев оказались на 14-дневном карантине, так как в одной из гостиниц были выявлены туристы с коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МИД.

По информации МИД, консул будет находиться в Шарм-эль-Шейхе "для постоянного оказания помощи украинцам". Кроме того, сообщается, что посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами.

А в Киеве, в центральном аппарате МИД Украины, создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь Посольству Украины в Египте.

Скриншот: Facebook/ Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України

Напомним, ранее украинцы, застрявшие в Египте, жаловались, что граждан других стран вывозят из отеля, несмотря на карантин.