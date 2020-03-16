Из-за карантина почти на месяц переносится протестная акция предпринимателей за сохранение упрощенной системы налогооблажения "SaveФОП", которая должна была пройти 18 марта у здания Офиса президента.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Антон Поляков.

Отметим, в митинге под Офисом президента должны были принять участия представители бизнеса со всей Украины, независимо от величины бизнеса. Организаторы призывали их также поддержать законопроекты №2644 и №2645, отменяющие законы по кэшбэку, РРО и другие, касающиеся ограничений для малого и среднего бизнеса.

"В связи с карантином и возможной угрозой распространения коронавируса в Украине митинг SaveФОП с 18 марта переносится, ориентировочно, на 15 апреля. 18 марта под Верховной Радой будет проходить малочисленный пикет предпринимателей, так как в этот день на заседании финансового комитета должны будут рассматривать наши законопроекты №2644 и №2645. Наши требования остаются прежними - отмена "антифоповских" законов №128 и №129, несущих прямую угрозу работе малого бизнеса и существованию упрощённой системе налогообложения в Украине", - сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/poliakovanton

Напомним, в мире объявлена пандемия коронавируса, в Украине в связи с этим ввели двухнедельный карантин.