После того, как президент Дональд Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации, Федеральная резервная система (ФРС США - Ред.) снизила базовую ставку на 1 процентный пункт, до 0-0,25%, чтобы смягчить ущерб для американской экономики, который она понесла из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом решении ФРС передает Bloomberg.

По данным агентства, ставка сохранится в этих пределах, пока ФРС "не будет уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности".

Экстраординарные меры ФРС позволят увеличить облигационные запасы Центробанка США на $700 млрд.

Также ФРС даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до нуля процентов.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп рассказал, как в США будут бороться с коронавирусом.