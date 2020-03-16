Вчера, 15 марта, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус Covid-19 были срочно госпитализированы еще 4 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

"...по состоянию на 19:00, с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 человека. Один из них контактировал с лицом, так же подозреваемым на наличие Covid-19. Другие - это мать с ребенком, которые также являются контактными лицами и еще один человек с историей поездки в страны, где зафиксирован коронавирус", - уточнили в пресс-службе ОГА.

По уже подтвержденным двум случаям заболевания коронавирусом, в ОГА сообщили, что один пациент получает необходимое лечение, но его лихорадит.

Второй пациент так же получает необходимое лечение и его состояние улучшилось, лихорадки нет.

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