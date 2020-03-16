Сегодня, 16 марта, лидеры стран G7 (Большая семерка - Ред.) проведут в режиме видеосвязи экстренный саммит, чтобы обсудить пандемию коронавируса Covid-19.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в своем Twitter.

"Мы договорились организовать внеочередной саммит лидеров по видеосвязи в понедельник по Covid-19. Мы будем координировать усилия, направленные на исследования для создания вакцины и способов лечения, и работать над экономическим и финансовым ответом", - написал Макрон.

Такое решение было принято после того, как Макрон провел консультации с президентом США Дональдом Трампом и остальными лидерами стран G7.

Напомним, что членами G7 являются Франция, Германия и США, входящие в десятку стран с наибольшим числом заболевших - в каждой из них более 1 тыс. зараженных. Италия, занимающая второе место по числу заразившихся - более 15 тыс., тоже входит в G7. По несколько сотен случаев коронавируса зарегистрировано и в остальных странах-членах G7: в Великобритании и Японии, в Канаде болеют около 100 человек.

Ранее мы сообщали, что у прибывших 15 марта из Италии 123-х украинцев коронавирус не обнаружен.