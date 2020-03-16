Минздрав Украины выступил с официальным предупреждением, что в стране учащаются случаи мошенничества, когда аферисты за огромные деньги предлагают больным якобы средства от коронавируса Сovid-19.

C таким предупреждением Минздрав выступил в своем Facebook.

"В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса Сovid-19.

МОЗ Украины призывает украинсцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в мире не существует специальных лекарств от Сovid-19. Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ звоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи.

Отдельно обращаемся к тем, кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса, просим осознавать тяжесть ситуации и не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время. Жизнь и здоровье должны быть главными ценностями", - призвали в Минздраве.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Илья Емец экстренно обратился к украинцам из-за пандемии коронавируса.

Так же мы рассказывали, что заробитчане массово едут домой. На западной границе - огромные очереди. Люди блокировали кордон и с украинской стороны.