В Италии свирепствует коронавирус Covid-19 и растет число зараженных и умерших. Вчера, 15 марта, Папа Римский Франциск I решился на показательный шаг.

Понтифик покинул Ватикан, прошелся по практически пустым улицам Рима и помолился в римской базилике за прекращение пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом передает официальный Twitter Ватикана.

Папа Римский Франциск I пешком, в сопровождении немногочисленной охраны дошел до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо, где хранится чудотворное распятие, которое в 1522 году выносили на уличную процессию с молитвой об окончании эпидемии чумы.

Напомним, ранее в материале "Турагентства не возвращают деньги, чартеры задерживаются, а цены на билеты выросли в разы", мы рассказали, как украинцам вернуться домой из-за границы до и после 17 марта.