В Минздраве сообщили, что у всех эвакуированных из Италии 123-х украинцев коронавирус не обнаружили. Экспресс-тесты показали отрицательный результат.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на Covid-19 для 123 эвакуированных из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.

Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров перед посадкой в самолет. Был осуществлен также температурный скрининг.

Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

По прибытии самолета в Украину в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на Covid-19.

Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода)", - сообщили в Минздраве.

Напомним, что вчера вечером 15 марта самолет со 123 эвакуированными украинцами приземлился в Борисполе. Это те наши земляки, которых не пропустили из Италии в Словению, к ним еще присоединилась группа украинцев, которые решили покинуть Италию.

Так же в материале "Турагентства не возвращают деньги, чартеры задерживаются, а цены на билеты выросли в разы" рассказали, как украинцам вернуться домой из-за границы до и после 17 марта.