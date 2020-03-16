Глава Киевского патриархата Филарет обратился к верующим в связи с распространением коронавируса.

"Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата с обеспокоенностью воспринимает эпидемию коронавируса и его последствия для миллионов людей в мире... Нам, христианам, верим в то, что миром управляет Бог, не надо забывать, что такие беды является проявлением гнева Божьего за грехи человечества. Каждая эпидемия, в том числе и эпидемия коронавируса, является призывом Божиим к покаянию, особенно это касается христиан, в последнее время резко отступили от христианских ценностей. Коронавирус - это призыв Божий к покаянию, к исправлению образа жизни", - говорится в обращении Филарета.

Филарет заявил, что свершение церковных таинств, в частности причастия, Крещение и другие не является средством распространения инфекции.

"Не может Тело и Кровь Господни, которые подаются в Таинстве Причастия под видом хлеба и вина, быть причиной распространения болезни. Жизнь не может порождать болезнь! Так мы верим! Поэтому Церковь призывает епископат, духовенство продолжать свершения церковных Таинств и богослужений, а верующих - принимать в них участие", - говорится в обращении патриарха.

Но в то же время Филарет добавил, что Церковь не может игнорировать средства предупреждения распространения эпидемии коронавируса, которые предлагает медицина.

"Наша Церковь будет выполнять санитарно-гигиенические мероприятия профилактического характера, не противоречащие православному вероучению, во всех храмах", - заявил патриарх.

Однако, он не уточнил, что нужно отказаться от целования икон и причастия из одной чаши.

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