Появилась турнирная таблица чемпионата Украины после поражения Шахтёра и ничьей Динамо на старте решающего этапа
Донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо" синхронно потеряли очки на старте второго и решающего этапа украинского футбольного первенства.
Столичный клуб не сумел удержать победный счет в матче с "Десной", в результате чего потерял вторую строчку в турнирной таблице, где его место заняла "Заря", победившая донецкий "Шахтёр", который не успел восстановиться после тяжелого еврокубкового матча на выезде с "Вольфсбургом".
|Первая группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Шахтер
|23
|19
|2
|2
|59-15
|59
|2. Заря
|23
|14
|4
|5
|40-18
|46
|3. Динамо
|23
|14
|4
|5
|45-18
|46
|4. Десна
|23
|13
|4
|6
|37-16
|43
|5. Александрия
|23
|12
|4
|7
|34-25
|40
|6. Колос
|23
|8
|2
|13
|27-43
|26
|Вторая группа
|1. Днепр-1
|23
|8
|4
|11
|28-34
|28
|2. Мариуполь
|23
|6
|7
|10
|21-37
|25
|3. Львов
|23
|5
|6
|12
|17-36
|21
|4. Ворскла
|23
|6
|3
|14
|16-39
|21
|5. Олимпик
|23
|5
|4
|14
|18-38
|19
|6. Карпаты
|23
|2
|8
|13
|18-41
|14
И - игры, В - победы, Н - ничьи, П - поражения, М - забитые и пропущенные мячи, 0 - набранные очки.
На втором этапе турнира две шестерки украинских футбольных команд разыгрывают места в европейских кубках и медали (первая) и сражаются за право играть в высшей лиги следующего года (вторая).
Первый этап чемпионата Украины по футболу завершился непростой победой донецкого Шахтёра в поединке с Колосом.
Скромный клуб из Ковалевки оказался последней и единственной командой, что вошла в финальную шестерку с отрицательной разницей мячей, но продолжит борьбу за награды в компании с Динамо, Зарей, Десной, Александрией и действующим чемпионом Шахтёром.
Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола утвердили новую систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой по итогам сезона 2019-2020.
Отмечается, что в связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ был утвержден вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.
Команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу. В это же время тройка призеров Первой лиги также напрямую выйдет в УПЛ.
Это значит, что стыковых матчей не будет, потому что в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года и в сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 сразу шестнадцать.
Ранее "Страна" опубликовала таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины.