Донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо" синхронно потеряли очки на старте второго и решающего этапа украинского футбольного первенства.

Столичный клуб не сумел удержать победный счет в матче с "Десной", в результате чего потерял вторую строчку в турнирной таблице, где его место заняла "Заря", победившая донецкий "Шахтёр", который не успел восстановиться после тяжелого еврокубкового матча на выезде с "Вольфсбургом".

Первая группа Команда И В Н П М О 1. Шахтер 23 19 2 2 59-15 59 2. Заря 23 14 4 5 40-18 46 3. Динамо 23 14 4 5 45-18 46 4. Десна 23 13 4 6 37-16 43 5. Александрия 23 12 4 7 34-25 40 6. Колос 23 8 2 13 27-43 26 Вторая группа 1. Днепр-1 23 8 4 11 28-34 28 2. Мариуполь 23 6 7 10 21-37 25 3. Львов 23 5 6 12 17-36 21 4. Ворскла 23 6 3 14 16-39 21 5. Олимпик 23 5 4 14 18-38 19 6. Карпаты 23 2 8 13 18-41 14

И - игры, В - победы, Н - ничьи, П - поражения, М - забитые и пропущенные мячи, 0 - набранные очки.

На втором этапе турнира две шестерки украинских футбольных команд разыгрывают места в европейских кубках и медали (первая) и сражаются за право играть в высшей лиги следующего года (вторая).

Первый этап чемпионата Украины по футболу завершился непростой победой донецкого Шахтёра в поединке с Колосом.

Скромный клуб из Ковалевки оказался последней и единственной командой, что вошла в финальную шестерку с отрицательной разницей мячей, но продолжит борьбу за награды в компании с Динамо, Зарей, Десной, Александрией и действующим чемпионом Шахтёром.

Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола утвердили новую систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой по итогам сезона 2019-2020.

Отмечается, что в связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ был утвержден вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.

Команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу. В это же время тройка призеров Первой лиги также напрямую выйдет в УПЛ.

Это значит, что стыковых матчей не будет, потому что в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года и в сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 сразу шестнадцать.

Ранее "Страна" опубликовала таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины.