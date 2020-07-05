Опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу за 3 тура до финиша
В воскресенье, 5 июля, в Украине завершился 29-й тур чемпионата Украины по футболу в высшей лиге (УПЛ). В турнирной таблице произошли изменения. В частности, изменился потенциальный обладатель второй путевки в Лигу Чемпионов.
Все встречи игрового дня:
"Львов" - "Ворскла" - 2:1
Яковелли, 55, Борзенко, 75 - Челядин, 8
"Динамо" - "Шахтер" - 2:3
Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 - Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72
"Десна" - "Колос" - 5:1
Будковский, 9, Фаворов, 38, 78 (пен.), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89
"Заря" - "Александрия" - 2:2
Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (пен.) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (пен.)
"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2
Супряга, 2, Булеца, 64
За считанные туры до финиша за второе и третье места продолжается борьба. От ее исхода определится обладатель второй путевки в Лигу Чемпионов (2 место) и напрямую в групповой этап Лиги Европы (3 место).
|Первая группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Шахтер
|29
|24
|3
|2
|72-22
|75
|2. Десна
|29
|17
|4
|8
|55-25
|55
|3. Динамо Киев
|29
|17
|4
|8
|60-30
|55
|4. Заря
|29
|16
|5
|8
|46-25
|54
|5. Александрия
|29
|13
|5
|11
|42-42
|44
|6. Колос
|29
|9
|2
|18
|31-55
|29
|Вторая группа
|1. Днепр-1
|27
|10
|4
|12
|34-40
|34
|2. Мариуполь
|27
|7
|9
|10
|29-41
|33
|3. Ворскла
|28
|7
|6
|15
|21-44
|27
|4. ПФК Львов
|29
|6
|8
|15
|22-46
|26
|5. Олимпик
|27
|6
|6
|15
|23-43
|24
|6. Карпаты
|24
|2
|9
|13
|19-42
|15
И - игры, В - победы, Н - ничьи, П - поражения, М - забитые и пропущенные мячи, 0 - набранные очки.
Ранее "Страна" сообщал, что поединок "Карпаты" - "Мариуполь" не состоится по причине вспышки коронавируса в стане львовского клуба.
На втором этапе турнира две шестерки украинских футбольных команд разыгрывают места в еврокубках и медали (первая) и сражаются за право играть в высшей лиги следующего года (вторая).
Первый этап чемпионата Украины по футболу завершился непростой победой донецкого Шахтёра в поединке с Колосом.
Скромный клуб из Ковалевки оказался последней и единственной командой, что вошла в финальную шестерку с отрицательной разницей мячей, но продолжит борьбу за награды в компании с Динамо, Зарей, Десной, Александрией и действующим чемпионом Шахтёром.
Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола утвердили новую систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой по итогам сезона 2019-2020.
Отмечается, что в связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ был утвержден вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.
Команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу. В это же время тройка призеров Первой лиги также напрямую выйдет в УПЛ.
Это значит, что стыковых матчей не будет, потому что в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года и в сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 сразу шестнадцать.
Ранее "Страна" опубликовала таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины.