В воскресенье, 5 июля, в Украине завершился 29-й тур чемпионата Украины по футболу в высшей лиге (УПЛ). В турнирной таблице произошли изменения. В частности, изменился потенциальный обладатель второй путевки в Лигу Чемпионов.

Все встречи игрового дня:

"Львов" - "Ворскла" - 2:1

Яковелли, 55, Борзенко, 75 - Челядин, 8

"Динамо" - "Шахтер" - 2:3

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 - Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

"Десна" - "Колос" - 5:1

Будковский, 9, Фаворов, 38, 78 (пен.), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

"Заря" - "Александрия" - 2:2

Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (пен.) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (пен.)

"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2

Супряга, 2, Булеца, 64

За считанные туры до финиша за второе и третье места продолжается борьба. От ее исхода определится обладатель второй путевки в Лигу Чемпионов (2 место) и напрямую в групповой этап Лиги Европы (3 место).

Первая группа Команда И В Н П М О 1. Шахтер 29 24 3 2 72-22 75 2. Десна 29 17 4 8 55-25 55 3. Динамо Киев 29 17 4 8 60-30 55 4. Заря 29 16 5 8 46-25 54 5. Александрия 29 13 5 11 42-42 44 6. Колос 29 9 2 18 31-55 29 Вторая группа 1. Днепр-1 27 10 4 12 34-40 34 2. Мариуполь 27 7 9 10 29-41 33 3. Ворскла 28 7 6 15 21-44 27 4. ПФК Львов 29 6 8 15 22-46 26 5. Олимпик 27 6 6 15 23-43 24 6. Карпаты 24 2 9 13 19-42 15

И - игры, В - победы, Н - ничьи, П - поражения, М - забитые и пропущенные мячи, 0 - набранные очки.

Ранее "Страна" сообщал, что поединок "Карпаты" - "Мариуполь" не состоится по причине вспышки коронавируса в стане львовского клуба.

На втором этапе турнира две шестерки украинских футбольных команд разыгрывают места в еврокубках и медали (первая) и сражаются за право играть в высшей лиги следующего года (вторая).

Первый этап чемпионата Украины по футболу завершился непростой победой донецкого Шахтёра в поединке с Колосом.

Скромный клуб из Ковалевки оказался последней и единственной командой, что вошла в финальную шестерку с отрицательной разницей мячей, но продолжит борьбу за награды в компании с Динамо, Зарей, Десной, Александрией и действующим чемпионом Шахтёром.

Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола утвердили новую систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой по итогам сезона 2019-2020.

Отмечается, что в связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ был утвержден вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.

Команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу. В это же время тройка призеров Первой лиги также напрямую выйдет в УПЛ.

Это значит, что стыковых матчей не будет, потому что в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года и в сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 сразу шестнадцать.

Ранее "Страна" опубликовала таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины.