Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оказался в эпицентре мощного международного скандала, связанного с пандемией коронавируса.

Трамп попытался переманить в США группу немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag.

Президент США собирался выкупить исключительные права на еще не созданную вакцину, чтобы ее разрабатывали и производили только для США.

"Мы хотим делать ее для всего мира, а не для отдельных государств", - заявил один из главных спонсоров разрабатывающей вакцину фирмы Дитмар Хопп.

Речь идет об ученых расположенной в немецком Тюбингене фирмы CureVac. Трамп предложил им крупную сумму денег с целью либо переманить в США, либо получить вакцину эксклюзивно для своей страны.

"Но только для США", - уточнил источник издания в немецком правительстве.

Издание пишет, что данная ситуация привела к "непрямому, однако ощутимому спору" между Соединенными Штатами и Германией, которая хочет, чтобы CureVac продолжила разрабатывать вакцину в Германии, где уже закрыли границу с Австрией, Францией и Швейцарией, чтобы не допустить распространения коронавируса.

CureVac отказалась комментировать ситуацию для Die Welt. Компания основана в юго–западном немецком городе Тюбинген и работает с Институтом Пауля Эрлиха, связанным с министерством здравоохранения Германии. У неё также есть филиалы во Франкфурте и американском Бостоне.

В пятницу соучредитель и главный исполнительный директор CureVac Флориан фон дер Мюльбе заявил, что началось исследование нескольких возможных вакцин, и две наиболее перспективные будут выбраны для клинических испытаний. Компания надеялась разработать экспериментальную вакцину к июню или июлю, а затем получить разрешение на тестирование на людях.

"Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и лекарства против нового коронавируса также разрабатывались в Германии и Европе. В связи с этим правительство находится в интенсивном контакте с фирмой CureVac", - заявил представитель министерства здравоохранения ФРГ.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп приказал купить для стратегического запаса огромные объемы нефти пока цены на нее низкие.