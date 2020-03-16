Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман написал, что девальвация гривны хотя бы до 30 грн/долл. будет даже благом для Украины - поможет наполнить госбюджет. Кроме того, это поможет экспортерам. Но если Приватбанк вернут Коломойскому и Украина поссорится с МВФ из-за этого, то можно ждать доллара по 35.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Найман сообщил, что с начала марта НБУ продал из валютных резервов валюты на $1,14 млрд. С учетом погашения части кредита МВФ оценочно на $414 млн. валовые валютные резервы НБУ можно оценить в $25,1 млрд., а чистые валютные резервы $16,4 млрд. По его мнению, это по-прежнему высокий уровень резервов.

"Если НБУ будет продавать валюту тем же темпом что и на прошлой неделе ($1 млрд./нед.), то чистые валютные резервы (а важны в первую очередь именно они) упадут до уровня ноября прошлого года только через месяц, к середине апреля. А падение чистых резервов до уровня 2018 года (около $7 млрд) может произойти только в конце мая", - размышляет экономист.

По мнению Наймана, главный вопрос - сколько свободной гривны на руках и откуда она может пойти на валютный рынок. Он видит несколько вариантов:

"1. Гривневые депозиты физлиц 331 млрд.грн. (полгода назад было 289 млрд.грн.) - если считать что вернемся на полгода назад, то на валютный рынок может пойти 42 млрд.грн.

2. Гривневые остатки на счетах юрлиц 329 млрд.грн. (полгода назад было 265 млрд.грн.) - то есть на валютный рынок может пойти 64 млрд.грн.

3. Депозитные сертификаты НБУ 174 млрд.грн. (полгода назад было 50-60 млрд.грн.) - лежат до 20 марта (тогда и увидим лавину гривен?), но под них можно взять рефинанс - что уже и сделали 4 банка на 4,5 млрд.грн. - то есть на валютный рынок может выйти 120 млрд.грн.

4. Наличная гривна 370 млрд.грн. (полгода назад было 357 млрд.грн.) - если спустить М0 к 7% как было в 2001 году, то на валютный рынок может пойти 94 млрд.грн.

5. Погашение гривневых ОВГЗ - в марте-мае осталось выплатить 28 млрд.грн. (кстати, нерезиденты уже сократили в марте вложения в гривневые ОВГЗ на 4,3 млрд.грн.)", - говорит экономист.

НБУ придется помогать Минфину финансировать дефицит госбюджета в эпоху коронавируса. Валютные резервы НБУ, по словам Наймана, закроют этот гривневый спрос - их только чистых $16,4 млрд.

"И девальвация гривны хотя бы до 30 грн/долл. будет даже благом для Украины - поможет наполнить госбюджет, поможет экспортерам, выведет экономику из ловушки дефляционной рецессии", - рассуждает Эрик Найман.

Но он видит и худший вариант развития событий:

"Если власти заиграются в печатный станок или если вернут Приватбанк старым владельцам (или простят им долг) что расорит Украину с МВФ в самый неподходящий момент, тогда и 30 и даже 32-35 покажутся легкой прогулкой", - пишет финансист.

Скриншот: Facebook/Erik Nayman

Ранее "Страна" писала, что гривня на межбанке по отношению к доллару за неделю просела на 1,5 грн.

Также мы рассказывали, что с начала недели украинцы увеличили покупку доллара более, чем в 4 раза.