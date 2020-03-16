В Одессе, вслед за Львовом, на карантин закроется почти вся сфера услуг, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С понедельника, 16 марта, будут закрыты заведения общественного питания, а также непродовольственные магазины.

Об этом сообщает городской портал Одессы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжени, согласно которому необходимо:

1. 16 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер:

• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

• торгово-развлекательных центров;

• строительных рынков и других (кроме продуктовых);

• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

2. Предупредить руководителей учреждений, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

3. Поручить заместителям городского головы обеспечить оперативное информирование предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, которые относятся к сфере их компетенции в соответствии с распределением обязанностей.

Ранее мы рассказывали, что во Львове закрывают все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Не исключено, что вслед за Львовом и Одессой на тотальный карантин уйдут и другие украинские города.