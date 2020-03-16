Всего за сутки в Италии, где врачам уже рекомендовали не лечить пожилых людей от коронавируса, от новой инфекции умерли 368 человек.

Это значит, что динамика смертельных случаев практически равна числу выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335", - заявил Боррелли.

"К сожалению, число скончавшихся - 368", - сказал он на брифинге. Таким образом, общее число смертельных исходов в Италии достигло 1809.

Всего субботу было зафиксировано +527 выздоровевших. В минувшие дни случаи выздоровлений находились на уровне 200 в сутки.

Общая динамика роста число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки остается на уровне 3,5 тысячи – теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 24,7 тысячи человек. Накануне этот же показатель составлял 21,1 тысячи заразившихся человек.

Согласно статистике, почти 252 летальных случаев за сутки приходятся на область Ломбардия. Там же за сутки зарегистрировано около 1000 заражений. Всего число имеющих COVID-19 во всей стране в воскресенье превысило 20 тысяч. Число проведенных тестов на коронавирус выросло с 107 тысяч до почти 125 тысяч.



Правительство Италии распространило карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, на всю национальную территорию. Был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и по улице за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.



Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для всех итальянцев: "Я остаюсь дома".

Ранее "Страна" сообщала, что итальянцы в разгар эпидемии коронавируса поют на своих балконах песни Челентано и гимн страны.