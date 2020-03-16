В Сербии объявлено чрезвычайное положение. Оно действует по всей территории страны и объявлено из-за вспышки коронавируса. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Евросоюз не сможет помочь стране в борьбе с коронавирусом, остается надеяться только на Китай.

Об этом сообщает местный портал "Vicuc".

Решение о введении чрезвычайного положения вступает в силу немедленно. Кроме того, Вучич прокомментировал отказ Евросоюза экспортировать медикаменты и медоборудование. Он заявил, что колронавирус показал, что солидарности Евросоза не существует. Вучич сообщил, что написал письмо в Китай, в котором попросил Си Цзиньпина о помощи и назвал его братом.

"Только КНР нам может помочь", - отметил Вучич.

Однако Вучич добавил, что страна борется с вирусом - невидимым противником. Президент подчеркнул, что многое уже сделано, и особенно поблагодарил врачей и медсестер, которые сделали все, чтобы помочь государству и народу.

"После опыта, но и всего, что мы пережили вместе, недостаточно дисциплины в понимании заявлений, которые мы сделали. На основании Конституции, спикер Ассамблеи, правительство и я приняли решение объявить чрезвычайное положение", - заявил сербский президент.

В стране не будут работать школы, вузы, детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы. По состоянию на вечер воскресенья, 15 марта, коронавирусом в Сербии заражены 48 человек.

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