Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Она сейчас находится в самоизоляции.

Об этом актриса рассказала в Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - рассказала Куриленко.

Скриншот: Instagram/olgakurylenkoofficial

40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя".

Сейчас она живет заграницей.

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