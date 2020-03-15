Огромные очереди в кофешопы, где продаются разрешённые в стране наркотические средства, выстроились в Нидерландах.

Местные жители спешат купить как можно больше марихуаны, поскольку такие магазины закрываются из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, сообщает NOS.nl.

Запрет был объявлен неожиданно. Он продлится до 6 апреля, поэтому огромное количество людей буквально атаковали магазины, торгующие марихуаной.





Как отметила в "Инстаграме" одна из пользовательниц, такой очереди не было даже за туалетной бумагой. В социальных сетях появились ироничные комментарии, что местные наркоманы успеют заразить друг друга в этой огромной толпе и все умрут от коронавируса.



По данным на конец 2019 года, в Амстердаме находится 173 кофешопа, где легально продаётся марихуана и гашиш.

Ранее "Страна" сообщала, что министр образования испугал французов заявлением, когда закончится эпидемия коронавируса, а также о том, что во Львове закрывают все учреждения, кроме аптек и продуктовых магазинов.