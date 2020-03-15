Несмотря на то, что в Киеве ввели карантин в связи с распространением коронавируса, в городе все равно прошли сельскохозяйственные ярмарки. После них на улицах остались кучи мусора, гнилые овощи и фрукты.

Об этом сообщает пользователь Facebook киевлянин Александр Чепурко.

"Ярмарки уже давно перестали нести социальную функцию, ведь цены там далеки от социальных, а продажу ведут часто не производители, а перекупщики. После себя такие ярмарки оставляют вот такой беспорядок, как вчера на ул Иорданской на Оболони", - написал на своей странице пользователь.

По его мнению, необходимо пересмотреть локации проведения ярмарок, их ассортимент, формат и санитарные условия. Это позволит избежать перекрытия улиц и появления завышенных цен.

После ярмарки. Фото: Facebook Александр Чепурко

В Дарницком районе Киева тоже недовольны ярмаркой. Так, киевлянин Иван Кучеренко на своей странице в Facebook написал, что ярмарку по улице Ревуцкого посещают много пожилых людей, которые расплачиваются наличными, а торгуют там из разных областей Украины, в том числе, из Житомирской и Черновицкой.

Также, по его словам, на этой ярмарке спокойно продают свои товары контрабандисты, "которые еще пару дней назад покупали все это в Италии и Испании".

Ярмарка в Дарницком районе. Фото: Ivan Kucherenko

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