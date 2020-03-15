Власти Франции уже не могут сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране, а потому только стремятся растянуть этот процесс во времени, заявил в воскресенье министр образования Жан-Мишель Бланке.

"Как вы знаете, с самого начала наша стратегия заключается не в том, чтобы остановить вирус, а в том, чтобы его распространение было как можно более растянутым во времени", - сказал он в эфире радиостанции "Франс-энфо".

Министр призвал спокойно относиться к тому, что число инфицированных коронавирусом, не представляющим серьёзной опасности для большинства людей, будет продолжать расти.

"В конце концов, в общей сложности, 50-70% населения заразится, и именно это положит конец данной угрозе, так как у большинства людей выработается иммунитет. В итоге вирус исчезает", - сказал Бланке.

Ранее похожую оценку того, сколько людей заразится коронавирусом, давали и в Германии.

Во Франции в рамках борьбы против коронавируса с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.

Ранее "Страна" сообщала, что Австрия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса и ограничила передвижения граждан.