Самолет с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Ранее эвакуированные украинцы пытались вернуться на родину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. На борту 123 человека, их привезли самолетом спецрейса авиакомпании SkyUp Airline.

Об этом сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Самолет был направлен в Италию по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения Кабинета министров, вылетел из "Борисполя" в 16:00 воскресенья в Венецию.

Пассажиров осмотрели врачи в Италии до посадки на самолет. Во время полета врачи должны были проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин). На видео видно, что все прибывшие в медицинских масках.

На борту самолета находились сотрудники Центра медицины катастроф. Весь экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

Ранее "Страна" писала, что из-за отечественных туристических операторов, которые отменили обратные билеты 60 тысячам украинцев, люди буквально застряли в Египте.

Также мы рассказывали, как украинцам вернуться домой из-за границы до и после 17 марта.