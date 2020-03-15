В одномандатном избирательном округе №179 по итогам довыборов в Верховную Раду, как показывают результаты экитпола, победила бывшая глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. По результатам экзитпола, что она победила с результатом 71,28%, второе место у Виктории Пташник от "Европейской солидарности" – 10,98%, на третьем месте по результатам опроса Татьяна Егорова-Луценко – 7,41%.

Об этом сообщает официальный сайт экзитпола ВОО "Передовые правовые инициативы".

Кроме того, по данным "Страны", по параллельному подсчету голосов команды Светличной с 80% участков ее результат составляет 77,3%.

Отметим, что Светличная изначально считалась фаворитом в округе. Из-за отсутствия шансов на победу с выборов была вынуждена сняться кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук. О том, как шла предвыборная кампания, можно прочитать здесь.

Напомним, что сегодня в 179-м округе в Харьковской области состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду. Результаты голосования ЦИК должна установить до 30 марта.

Ранее ЦИК сообщила, что местная комиссия приняла ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во время выборов в 179-м округе. В частности, участковые избирательные комиссии должны не допускать значительного скопления людей, использовать индивидуальные средства защиты, проветривать помещение.